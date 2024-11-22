Биткоин установил новый рекорд менее чем за сутки

Стоимость биткоина на бирже Binance превысила $99 тыс.

Стоимость биткоина на бирже Binance превысила 99 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06:17 по московскому времени стоимость самой популярной криптовалюты выросла до 99,136 тысяч долларов, прибавив 4,42 процента. Таким образом биткоин установил новый исторический рекорд менее чем за сутки.

Биткоин продолжает укрепляться после победы кандидата от Республиканской партии на президентских выборах в США — Дональда Трампа. По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, курс биткоина может достичь 100 тысяч долларов до конца 2024 года. Он отметил, что потенциал для дальнейшего роста самой популярной криптовалюты остается значительным из-за активизации институционального сектора.