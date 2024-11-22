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06:47, 22 ноября 2024Экономика

Биткоин установил новый рекорд менее чем за сутки

Стоимость биткоина на бирже Binance превысила $99 тыс.
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Remo Casilli / Illustration / Reuters

Стоимость биткоина на бирже Binance превысила 99 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06:17 по московскому времени стоимость самой популярной криптовалюты выросла до 99,136 тысяч долларов, прибавив 4,42 процента. Таким образом биткоин установил новый исторический рекорд менее чем за сутки.

Биткоин продолжает укрепляться после победы кандидата от Республиканской партии на президентских выборах в СШАДональда Трампа. По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, курс биткоина может достичь 100 тысяч долларов до конца 2024 года. Он отметил, что потенциал для дальнейшего роста самой популярной криптовалюты остается значительным из-за активизации институционального сектора.

ЖЗЛ
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