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15:28, 22 ноября 2024Экономика

Россиян переселили из аварийного дома в шаткий и промерзающий

Жителей Черногорска переселили из аварийного дома в шаткий и промерзающий
Виктория Клабукова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Черногорске переселение из аварийного дома не улучшило жилищные условия для горожан. О проблеме пишет отделение движения «Народный фронт» по Хакасии.

Оказаться под завалами дома боятся собственники дома по улице Октябрьская. Десять лет назад местным жителям предоставили новые квартиры в рамках программы расселения аварийного фонда. Дом, в котором разместили черногорцев, был построен лишь в 2013 году, однако оказался совершенно непригодным для жизни. С приходом зимних холодов стены в здании промерзают, а потолочные перекрытия в нем раскачивает порывами ветра. «На потолке, когда ветер, балки ходуном ходят, их видно даже под натяжным потолком (...) Жить больше так невозможно, из аварийного в аварийном доме мы оказались», — сетует хозяйка одной из квартир.

Жалобы жильцов в остались без ответа как в городской администрации, так и в правительстве республики. На проблему обратили внимание активисты. Силой общественников было составлено заявление в прокуратуру — представителям надзорного ведомства предстоит провести проверку конструкций в шатком доме.

Ранее состоянием коммуникаций и перекрытий возмутились жители 90-летнего дома в другом российском городе, Челябинске. По словам собственников, постройка изношена на 70 процентов: потолки накренились и провисли, кровля прохудилась, стены потрескались. Из-за вечных протечек и сыплющейся штукатурки жильцы ходят по лестницам под зонтом.

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