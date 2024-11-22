Двум поджегшим вертолет российским подросткам продлили арест

Двум подросткам, поджегшим вертолет в Омске, продлили арест на 2 месяца

Двум 16-летним подросткам, которые подожгли вертолет в Омске, продлили арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Омской области.

По данным ведомства, суд продлил им арест на два месяца.

Об инциденте стало известно 23 сентября. Тогда несовершеннолетние фигуранты подожгли вертолет после обещания неизвестного заплатить им 20 тысяч долларов. Подростки проникли на площадку и там подожгли воздушное судно. Преступление они сняли на видео. После этого куратор перестал выходить с ними на связь, деньги не выплатил и удалил переписку.