Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:09, 22 ноября 2024Силовые структуры

Двум поджегшим вертолет российским подросткам продлили арест

Двум подросткам, поджегшим вертолет в Омске, продлили арест на 2 месяца
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Двум 16-летним подросткам, которые подожгли вертолет в Омске, продлили арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Омской области.

По данным ведомства, суд продлил им арест на два месяца.

Об инциденте стало известно 23 сентября. Тогда несовершеннолетние фигуранты подожгли вертолет после обещания неизвестного заплатить им 20 тысяч долларов. Подростки проникли на площадку и там подожгли воздушное судно. Преступление они сняли на видео. После этого куратор перестал выходить с ними на связь, деньги не выплатил и удалил переписку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ощущать реальность на своей шкуре — это уже полезно». Лавров заявил об испуге Зеленского из-за ответа России

      В Верховной Раде высказались о возможности перемен после ухода Зеленского

      «Корейскую "Армату"» модернизировали

      Самая высокая женщина в мире провела день с самой низкой женщиной в мире

      Новый имидж 78-летней певицы Шер раскритиковали в сети

      Пассажирка показала простой способ избежать грязи в самолетах и восхитила подписчиков

      МИД ФРГ оценил сравнение ордеров МУС на «арест Путина» и Нетаньяху словами «это другое»

      Суд в российском регионе прекратил уголовное дело в отношении экс-главы «Балтики»

      Российскому пенсионеру предложили отправиться на СВО после кражи 15 тысяч рублей

      Двум поджегшим вертолет российским подросткам продлили арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше