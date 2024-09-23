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17:46, 23 сентября 2024Силовые структуры

Российские подростки подожгли вертолет после обещания им от неизвестного 20 тысяч долларов

В Омске два подростка подожгли вертолет за обещание от неизвестного $20 тысяч

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Омске два подростка подожгли вертолет после обещания неизвестного заплатить им 20 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Воздушное судно стояло на вертолетной площадке региона. Несовершеннолетние поджигатели являются жителями Омска.

Один из них признался, что с ними в мессенджере связался неизвестный и пообещал 20 тысяч долларов за уничтожение вертолета. После этого подростки проникли на площадку и там подожгли воздушное судно. Преступление они сняли на видео.

После этого куратор перестал выходить с ними на связь, деньги не выплатил и удалил переписку.

В ночь на 11 сентября двое несовершеннолетних уничтожили вертолет Ми-8Т в аэропорту Ноябрьска. Ущерб от их действий оценивается в 300 миллионов рублей.

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      Любовь Ширижик
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