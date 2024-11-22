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11:32, 22 ноября 2024Бывший СССР

Экс-премьер Украины заявил о недопущении Трампом поражения Киева

Экс-премьер Украины Яценюк: Трамп не допустит поражения Киева
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп не позволит Киеву потерпеть поражение в конфликте с Россией, поскольку он деловой человек. О позиции нового американского лидера по урегулированию высказался в интервью для Exxpress бывший премьер Украины Арсений Яценюк.

«Мне трудно представить, чтобы Трамп у власти признал поражение Украины. Это было бы поражением Соединенных Штатов как лидера свободного мира против новой "Оси зла"», — заявил экс-глава правительства.

Он добавил, что приход к власти Трампа открыл для Киева новые возможности в разрешении конфликта.

Ранее о возможностях сотрудничества Киева с Трампом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. По словам дипломата, президент Украины Владимир Зеленский уже установил прямые контакты с избранным президентом США.

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