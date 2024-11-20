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14:43, 20 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве заявили о возможностях сотрудничества с Трампом

Глава МИД Украины Сибига: мы видим возможности для сотрудничества с Трампом
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

Украина действительно видит возможности в сотрудничестве с администрацией США при избранном президенте Дональде Трампе для ускорения процесса достижения «справедливого и всеобъемлющего мира» на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает «Интерфакс-Украина».

Сибига добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп уже установили прямые контакты и «это важно».

«Сейчас команды работают над созданием также прямых рабочих реалистичных каналов для обмена мнениями по различным вопросам, и, конечно, что касается достижения долгосрочного, справедливого и всеобъемлющего мира, мы поддерживаем концепцию и подход — "мир через силу"», — заявил он.

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут заявил, что российский лидер Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время могут провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что политика национальной безопасности республиканца держится на принципе «мир через силу», поэтому Трамп может «быть готовым оказывать давление на Москву».

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