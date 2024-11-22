Фицо назвал эскалацией разрешение США наносить удары вглубь России

Премьер Словакии Фицо: разрешение США наносить удары вглубь России шокирует

Разрешение администрации президента США Джо Байдена наносить удары вглубь России дальнобойным оружием ведет к эскалации ситуации в мире и шокирует. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью Радио и телевидению Сербии.

«Эскалация, вызванная решением Байдена, шокирует, и ей действительно нет места в 2024 году», — отметил он.

По мнению Фицо, такое решение уходящего американского лидера может быть связано с его желанием «сузить пространство» для переговоров, которые хочет провести избранный президент США Дональд Трамп. Сам Фицо подчеркнул, что выступает за мир и начало переговоров. Действия Байдена, добавил он, безответственны для всего мира.

17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по российской территории. По информации газеты The New York Times, решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.