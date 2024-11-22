Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:16, 22 ноября 2024Мир

Фицо назвал эскалацией разрешение США наносить удары вглубь России

Премьер Словакии Фицо: разрешение США наносить удары вглубь России шокирует
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Разрешение администрации президента США Джо Байдена наносить удары вглубь России дальнобойным оружием ведет к эскалации ситуации в мире и шокирует. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью Радио и телевидению Сербии.

«Эскалация, вызванная решением Байдена, шокирует, и ей действительно нет места в 2024 году», — отметил он.

По мнению Фицо, такое решение уходящего американского лидера может быть связано с его желанием «сузить пространство» для переговоров, которые хочет провести избранный президент США Дональд Трамп. Сам Фицо подчеркнул, что выступает за мир и начало переговоров. Действия Байдена, добавил он, безответственны для всего мира.

17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по российской территории. По информации газеты The New York Times, решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Страшное послание для НАТО». Россия нанесла удар новейшей ракетой «Орешник». Почему это испугало весь мир?

      В российской школе детям запретили фотографировать стенд с участвующими в СВО родителями

      В российском городе пожаловались на двухмесячные фекальные озера во дворах

      В российском регионе осудят наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

      Рогов оценил наряд Алсу для выхода в свет словами «будто обслуживающий персонал»

      Назван срок прихода метеорологической зимы в Москву

      На свалке потерялся диск с криптовалютой на 82 миллиарда рублей. Владелец хочет до него добраться, но ему не дают

      Российские военные оценили дрон «Черника-2»

      В Кремле рассказали о контактах с США после испытаний «Орешника»

      В Кремле оценили готовность к переговорам после обращения Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше