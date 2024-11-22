Фицо оценил возможную критику из-за решения посетить парад Победы в Москве

Фицо заявил, что не боится критики из-за решения постетить парад Победы в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо оценил возможную критику из-за своего решения постетить прад Победы 9 мая 2025 года в Москве и заявил, что не боится осуждения со стороны других европейских лидеров. Об этом сообщает ТАСС.

«Я вам скажу: либо мы суверенны, и нам необязательно получать согласие каких-то крупных стран для наших решений, либо суверенитета не существует, и тогда мы будем делать только то, что хотят крупные игроки на международной арене», — указал политик.

Фицо обратил внимание на роль Красной армии в освобождении Чехословакии.

Ранее премьер-министр Словакии и президент Сербии Александр Вучич захотели вместе совершить официальную поездку в Москву в мае 2025 года. «Мы договорились, что в мае вместе поедем в Москву», — сказал глава словацкого правительства во время совместной пресс-конференции с Вучичем.