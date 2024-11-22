Глава Минобороны Индии посетит Россию

ТАСС: министр обороны Индии Раджнатх Сингх посетит Россию в начале декабря

Глава Министерства обороны Индии Раджнатх Сингх посетит Россию с официальным визитом в начале декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах в Нью-Дели.

«Министр обороны Индии посетит с визитом Россию. Запланировано на начало декабря», — рассказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин посетит Индию с официальным визитом. Дата поездки пока не определена. Песков подчеркнул, что скоро начнется тщательная подготовка к визиту, поскольку Москва придает этому большое значение.