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19:14, 22 ноября 2024Мир

Глава Минобороны Индии посетит Россию

ТАСС: министр обороны Индии Раджнатх Сингх посетит Россию в начале декабря
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Раджнатх Сингх

Раджнатх Сингх. Фото: Punit Paranjpe / Reuters

Глава Министерства обороны Индии Раджнатх Сингх посетит Россию с официальным визитом в начале декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах в Нью-Дели.

«Министр обороны Индии посетит с визитом Россию. Запланировано на начало декабря», — рассказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин посетит Индию с официальным визитом. Дата поездки пока не определена. Песков подчеркнул, что скоро начнется тщательная подготовка к визиту, поскольку Москва придает этому большое значение.

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