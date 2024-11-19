Песков: Путин посетит Индию с официальным визитом, но точной даты пока нет

Президент России Владимир Путин посетит Индию с официальным визитом, но дата поездки пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Я надеюсь, что очень скоро мы сможем определить точные даты визита президента Путина в Индию. (...) Конечно, после двух визитов индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию теперь ожидается поездка российского лидера. Мы с нетерпением ждем этого», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что скоро начнется «очень тщательная подготовка» к этому визиту, так как Москва придает этому «большое значение».

8 и 9 июля Путин и Моди провели переговоры, обсуждая отношения двух стран. Российский лидер также поздравил индийского премьера с переназначением на пост главы правительства и подчеркнул его успехи как руководителя страны.

22 октября Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где также провел встречу с президентом России.