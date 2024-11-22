Комик Поперечный отверг обвинения в дискредитации Российской армии

Комик Данила Поперечный не признал вину в дискредитации Вооруженных Сил России

Известный российский стендап-комик и блогер Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) не признал вину в дискредитации Вооруженных Сил России. Об этом сообщает ТАСС.

«Поперечный не признает вину, в этом его позиция», — заявил представитель стендап-комика во время судебного заседания. Она также попросила прекратить дело о дискредитации Российской армии в отношении юмориста, так как срок давности по нему истек.

Комика обвиняют в нарушении части 1 статьи 20.3.3. Кодекса об административных правонарушениях — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан». Поперечному грозит административный штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее Поперечный подал жалобу на отказ Замоскворецкого суда Москвы исключить его из реестра иноагентов. Заявление поступило в суд в начале ноября.