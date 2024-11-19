Российский комик обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов

Комик Поперечный обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов

Известный российский стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом в реестр иноагентов) обжаловал отказ Замоскворецкого суда Москвы исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости.

В инстанции рассказали, что зарегистрировали апелляционную жалобу. Как следует из картотеки суда, заявление поступило в суд 8 ноября. Дата рассмотрения дела в настоящее время не назначена.

Поперечного включили в реестр иностранных агентов 14 июня. Минюст отмечал, что комик выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверные сведения, формирующие негативный образ России и Вооруженных сил России, а также создавал материалы для иноагентов.

В сентябре сообщалось, что Поперечный захотел оспорить свой статус. В сентябре Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение юмориста в реестр.