Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:51, 19 ноября 2024Интернет и СМИ

Российский комик обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов

Комик Поперечный обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Известный российский стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом в реестр иноагентов) обжаловал отказ Замоскворецкого суда Москвы исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости.

В инстанции рассказали, что зарегистрировали апелляционную жалобу. Как следует из картотеки суда, заявление поступило в суд 8 ноября. Дата рассмотрения дела в настоящее время не назначена.

Поперечного включили в реестр иностранных агентов 14 июня. Минюст отмечал, что комик выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверные сведения, формирующие негативный образ России и Вооруженных сил России, а также создавал материалы для иноагентов.

В сентябре сообщалось, что Поперечный захотел оспорить свой статус. В сентябре Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение юмориста в реестр.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Подсчитаны потери ВСУ с начала российской спецоперации. Более 900 тысяч украинских бойцов погибли или получили ранения

      Российский комик обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов

      ВСУ предрекли попадание в «огневой мешок»

      Россиянка побывала в Канаде и описала местных женщин словами «совсем грустно смотреть»

      В Кремле словами «танцевать танго в одиночку не можем» высказались об отношениях РФ с США

      Назван размер справедливой пенсии неработающих россиян

      Российский чиновник предстанет перед судом после выстрела из его ружья в подростка

      Фитнес-тренер назвала эффективные и простые упражнения от отеков

      Евросоюз заплатил максимальную сумму за российский газ

      Слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в Подмосковье завершили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше