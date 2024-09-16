Комик Поперечный захотел оспорить статус иноагента

Комик Данила Поперечный захотел оспорить статус иноагента через суд

Известный российский стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) оспорил статус иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Поперечный подал иск к Минюсту об обжаловании его статуса иностранного агента. Документ поступил в Замоскворецкий суд Москвы.

Отмечается, что беседа по иску назначена на 10:10 18 сентября.

Ранее Поперечный заявлял, что намерен оспорить статус иноагента. При этом он подчеркивал, что считает низкой вероятность, что Минюст исключит его из реестра.