Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:48, 4 октября 2024Интернет и СМИ

Суд отказался снять с комика Поперечного статус иноагента

Суд признал законным включение комика Данилы Поперечного в реестр иноагентов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять со стендап-комика Данилы Поперечного (внесен Минюстом в реестр иноагентов) статус иноагента, признав решение о его включении в список законным. Об этом сообщает ТАСС.

«В удовлетворении административного иска Поперечного Данилы Алексеевича к Министерству юстиции Российской Федерации отказать», — заявили в московском суде.

В сентябре стало известно, что Поперечный захотел оспорить свой статус иностранного агента. Юморист подал иск к Минюсту, в котором усомнился в законности его включения в реестр иноагентов. Беседа по иску была назначена на 18 сентября.

До этого комик заявлял, что намерен оспорить статус иноагента. При этом Поперечный оценивал шанс исключения его из числа иностранных агентов как низкий.

Минюст включил комика в число иноагентов в июне. По данным ведомства, он выступал против проведения спецоперации на Украине, распространял недостоверные сведения о Вооруженных силах России, а также получал поддержку из иностранных источников.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Сбить мой вертолет — это война, которая украинцам не нужна». Лукашенко пригрозил Киеву после инцидента с его бортом

      Звезда «Эйфории» заявила о гордости за свою грудь

      Суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Лерчек

      В WhatsApp добавят новую функцию

      Семь человек пострадали при атаках украинских БПЛА на Белгородскую область

      Зеленский встретился с военными ВСУ на приграничной территории

      Хирурги из Дагестана спасли женщину с двумя литрами крови в животе

      Минобороны показало ракетный удар расчета БПЛА по временному лагерю ВСУ под Курском

      «Калашников» поставил разгрузочную систему спецподразделению

      Российские врачи прооперировали женщину со встречающимся один раз на миллион видом рака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше