Суд отказался снять с комика Поперечного статус иноагента

Суд признал законным включение комика Данилы Поперечного в реестр иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять со стендап-комика Данилы Поперечного (внесен Минюстом в реестр иноагентов) статус иноагента, признав решение о его включении в список законным. Об этом сообщает ТАСС.

«В удовлетворении административного иска Поперечного Данилы Алексеевича к Министерству юстиции Российской Федерации отказать», — заявили в московском суде.

В сентябре стало известно, что Поперечный захотел оспорить свой статус иностранного агента. Юморист подал иск к Минюсту, в котором усомнился в законности его включения в реестр иноагентов. Беседа по иску была назначена на 18 сентября.

До этого комик заявлял, что намерен оспорить статус иноагента. При этом Поперечный оценивал шанс исключения его из числа иностранных агентов как низкий.

Минюст включил комика в число иноагентов в июне. По данным ведомства, он выступал против проведения спецоперации на Украине, распространял недостоверные сведения о Вооруженных силах России, а также получал поддержку из иностранных источников.