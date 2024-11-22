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14:52, 22 ноября 2024Интернет и СМИ

Концерт выступавшего на ТНТ комика отменили из-за одной шутки

В Самаре отменили концерт комика Демидова после критики за шутку про Иисуса
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Самаре отменили концерт стендап-комика Гурама Демидова, выступавшего в шоу Stand Up на ТНТ, после публичной критики в адрес юмориста из-за шутки про Иисуса и алкоголь. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мероприятие должно было состояться 22 ноября в одном из городских баров. Представители заведения заявили, что Демидов сам отменил концерт «понятно, по каким причинам».

Юморист подвергся критике из-за фрагмента выступления, в котором он пошутил, что Иисус открыл известную в России сеть алкомаркетов. Демидова осудил, в частности, журналист Роман Голованов; он счел, что комик таким образом поглумился над православием. Движение «Сорок сороков» же попросило самарскую полицию и прокуратуру не допустить проведения концерта Демидова, а также призвало подписчиков отправлять жалобы на юмориста в Следственный комитет.

Ранее суд оштрафовал российского стендап-комика Дмитрия Гаврилова за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Юморист полностью признал вину.

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