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10:13, 14 октября 2024Интернет и СМИ

Российского стендап-комика оштрафовали за дискредитацию армии

Суд оштрафовал комика Гаврилова на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Фото: Unsplash

Нижегородский районный суд оштрафовал российского стендап-комика Дмитрия Гаврилова за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что юмористу назначили административный штраф в 30 тысяч рублей.

В суде Гаврилов заявил, что полностью признает свою вину. Он также принес извинения армии России и назвал ролик, в котором упоминались ВС РФ, неудачным. Комик уточнил, что выложил видео с юмористической целью.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак предположила, как сложится жизнь Гаврилова после задержания. Она заявила, что юморист может покинуть Россию.

10 сентября сообщалось, что Гаврилов был задержан в Нижнем Новгороде. По данным следствия, в январе 2023 года он опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения. Позднее против стендапера возбудили дело о дискредитации российской армии.

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