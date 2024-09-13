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16:37, 13 сентября 2024Интернет и СМИ

Собчак высказалась о судьбе задержанного за оскорбление россиян комика

Собчак заявила, что комик Гаврилов после освобождения уедет из России
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась о судьбе стендап-комика Дмитрия Гаврилова, задержанного в Нижнем Новгороде за оскорбление россиян. В выпуске проекта «Осторожно, новости», доступном на YouTube, она заявила, что после освобождения он уедет из России.

«Несмотря на уже опубликованные извинения с признанием ошибок и сменой позиции, я догадываюсь, куда по освобождении отправится Дмитрий Гаврилов. Куда-нибудь подальше от России. Клуб находчивых каждый год все грустнее», — порассуждала телеведущая.

Ранее зрительница, посетившая концерт Гаврилова до его задержания, раскрыла подробности выступления. Она рассказала, что юморист вел себя дружелюбно и адекватно.

10 сентября стало известно, что Гаврилова задержали на 13 суток в Нижнем Новгороде. Следствие утверждает, что в январе 2023 года на YouTube разместили ролик, в котором «содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения». Кроме того, сообщалось, что в сети можно найти ролики, в которых стендапер уничижительно отзывается о россиянах и российских военнослужащих.

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