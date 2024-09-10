Зрительница концерта арестованного в России комика раскрыла подробности его выступления

Зритель концерта задержанного комика Гаврилова заявила, что он шутил по-доброму

Зрительница концерта стендап-комика Дмитрия Гаврилова, задержанного в Нижнем Новгороде, раскрыла подробности его выступление в Ижевске. Ее слова передает Daily Storm в Telegram.

Отмечается, что в Ижевске Гаврилов выступил 6 сентября — за несколько дней до ареста. «Концерт прошел хорошо, Дмитрий Гаврилов вел себя спокойно, адекватно, шутил — все смеялись, атмосфера дружелюбная, никаких странных шуток и тем не было, все было в рамках закона. Очень аккуратно, бережно, смешно и по-доброму прошел весь концерт», — рассказала зрительница.

Она также добавила, что юмориста не задерживали ни до, ни после концерта. Девушке показалось странным то, что Гаврилова привлекли к ответственности за унижение человеческого достоинства по признаку национальности, языка или происхождения. По ее словам, в своих выступлениях и роликах на YouTube комик не поднимал подобные темы и не высказывался оскорбительно.

Ранее стало известно, что Гаврилова арестовали в Нижнем Новгороде на 13 суток. По данным следствия, в январе 2023 года на YouTube был размещен ролик, «в котором содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения». Также отмечалось, что в сети размещены видео, в которых Гаврилов уничижительно отзывается о россиянах и российских военных.