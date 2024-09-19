Российского стендап-комика обвинили в дискредитации армии

«Ъ»: против стендап-комика Гаврилова возбудили дело о дискредитации армии

Российского стендап-комика Дмитрия Гаврилова обвинили в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом со ссылкой на Нижегородский районный суд сообщает издание «Коммерсант» («Ъ»).

Утверждается, что в отношении артиста заведено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 23.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). Дата рассмотрения дела пока остается неизвестной.

Гаврилов был задержан в Нижнем Новгороде 8 сентября накануне его концерта. Причиной задержания стали «оскорбительные шутки в сторону россиян». После начала спецоперации (СВО) на Украине комик уехал в Грузию, однако позже он вернулся в Россию и 6 сентября начал свой концертный тур.

Ранее известный российский комик Андрей Салеев, побывавший в Европе, раскрыл свои впечатления от поездки. «Там весь "Макдоналдс" — отстой. "Вкусно — и точка" — это вообще деликатес по сравнению с их "Макдоналдсами"» — сказал он.