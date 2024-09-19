Известный российский комик побывал в Европе и назвал еду из «Вкусно — и точка» деликатесом

Известный российский комик Андрей Салеев, побывавший в Европе, раскрыл свои впечатления от поездки. Их он описал в подкасте «Бухарог лайв», доступном на YouTube.
Комик не уточнил, какую именно европейскую страну посетил. «Там весь "Макдоналдс" — отстой. Вообще невкусно. "Вкусно — и точка" — это вообще деликатес по сравнению с их "Макдональдсами"» — отметил Салеев.
Он добавил, что еда в заведениях фастфуда в Аргентине ему, напротив, очень понравился.
Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев сравнил качество моцареллы в России и в Италии. По его мнению, продукт, произведенный в Подмосковье вкуснее чем тот, что делается в Европе.
До этого известный стендап-комик Дмитрий Коваль назвал преимущество России. Он заявил, что в стране везде можно найти заведения или сервисы с вкусной едой.