Артемий Лебедев сравнил качество одного продукта в России и Европе

Блогер Лебедев заявил, что моцарелла из Подмосковья вкуснее, чем в Италии

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев, недавно побывавший в Италии, заявил, что моцарелла российского производства вкуснее, чем на родине этого сыра. Качество этого продукта в разных странах он сравнил в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев объяснил, что любит салат капрезе, состоящий из помидоров, базилика, моцареллы и соуса песто. Он признался, что испытал шок, заказав блюдо в одном из итальянских заведений.

«Мне приносят моцареллу, которая по вкусу хуже, чем подмосковная. Я, конечно, немножко ******* [офигеваю]. Потому что, ***, как это? Я в Италии нахожусь, здесь должны делать вкусную моцареллу. А оказывается, в России ее научились делать вкуснее, чем в Италии», — возмутился блогер.

Ранее Лебедев рассказал о преимуществе Москвы перед Нью-Йорком. По его словам, в российской столице выше уровень безопасности, чем в американском городе.