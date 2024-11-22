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13:29, 22 ноября 2024Мир

Кремль напомнил о ничтожности решений Международного уголовного суда

Песков: Кремль не будет комментировать выдачу ордера МУС на арест Нетаньяху
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит смысла и не будет комментировать выдачу ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта, так как считает их не имеющими юридической силы. Об этом сообщает ТАСС.

«Не видим смысла каким-то образом это комментировать, потому что для нас эти решения ничтожны», — лаконично ответил пресс-секретарь президента России.

МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галланта за «преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». При этом некоторые иностранные лидеры, такие как президент США Джо Байден, выступил против подобного решения. «Позвольте мне прояснить еще раз: Израиль и [радикальная палестинская группировка] ХАМАС не равны», — отметил он.

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