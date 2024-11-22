Летевший за границу российский самолет сменил курс и сел в другом городе

Летевший в Наманган самолет «Уральских авиалиний» сменил курс и сел в Ташкенте

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший за границу из России, сменил курс и сел на незапланированном аэродроме. Подробности сообщил ТАСС.

В ночь на 22 ноября Airbus A321 летел из московского аэропорта Домодедово в Наманган, Узбекистан. Из-за сильного тумана и нулевой видимости в аэропорту назначения пилоты совершили вынужденную посадку в Ташкенте.

Отмечалось, что приземление в другом городе прошло в штатном режиме. Борт должен был продолжить маршрут с улучшением погоды.

По данным FlightAware, российский самолет в итоге прибыл в Наманган около 5:40 (3:40 мск) с опозданием почти на два часа.

Ранее летевший из Намангана в Москву лайнер Uzbekistan Airways экстренно сел в Самаре. Причиной стало плохое самочувствие пассажира, на борт запросили скорую помощь.