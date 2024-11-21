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19:09, 21 ноября 2024Путешествия

Самолет зарубежной авиакомпании экстренно сел в российском городе

Aviaincident: самолет Uzbekistan Airways экстренно сел в Самаре
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Самолет Uzbekistan Airways экстренно сел в российском городе из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

20 ноября Airbus A320 зарубежной авиакомпании выполнял рейс из города Наманган, Узбекистан, в московский аэропорт Внуково. Когда самолет находился на высоте около 10 тысяч метров, пассажиру стало плохо.

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Командир воздушного судна решил следовать на незапланированный запасной аэродром в Самаре и запросил скорую помощь после посадки. При этом сигналы срочности и бедствия он не объявлял.

По данным FlightAware, в итоге самолет прибыл в Москву с опозданием только на 20 минут.

В тот же день в аэропорту Сочи российский лайнер вышел из строя из-за багажной тележки. Она врезалась в стойку шасси так, что образовалась трещина.

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