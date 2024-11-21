Багажная тележка вывела из строя российский самолет

Самолет «Азимута» отстранили от полетов из-за аварии с багажной тележкой

Багажная тележка вывела из строя самолет авиакомпании «Азимут» в аэропорту Сочи. Подробности сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Авария произошла утром 20 ноября с лайнером Sukhoi Superjet 100, который прибыл в курортный город из Астрахани. Когда сотрудники гавани выгружали багаж, одна из тележек оказалась не закреплена. Она столкнулась с передней стойкой шасси и повредила створку.

Авиатехники осмотрели самолет и нашли трещину композиционного материала длиной 32 сантиметра. В итоге поврежденное воздушное судно отстранили от полетов.

В тот же день другой Superjet авиакомпании Red Wings совершил вынужденную посадку во Внуково. Он выполнял рейс из Стамбула в Калугу, но не смог сесть в аэропорту назначения из-за ветра.