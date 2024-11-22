Машина с супружеской парой подорвалась на мине в приграничном регионе России

В Курской области легковой автомобиль подорвался на мине, женщину не спасли

Машина с супружеской парой подорвалась на мине в Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в Telegram.

ЧП произошло в Рыльском районе. Легковой автомобиль наехал на взрывное устройство.

Женщину спасти не удалось. Муж россиянки, управлявший автомобилем, получил ранения, сведений о характере которых не приводится. Его госпитализировали.

Ранее похожий случай произошел в Белгородской области, где местный житель заехал в закрытое для посещения село и подорвался на мине и не выжил. Власти региона отказались оказывать помощь его близким, поскольку россиянин проигнорировал запрет властей на въезд в населенный пункт.