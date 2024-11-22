Медведев опубликовал видео удара «Орешником» по Украине

Медведев опубликовал видео удара «Орешником» по заводу в Днепропетровске

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал видео, на котором запечатлен момент удара новейшей баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине. Политик разместил ролик в своем аккаунте в социальной сети X.

На кадрах можно заметить, как огненные следы от боеголовок на высокой скорости падают вертикально вниз.

Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к жителям страны заявил, что РФ в качестве ответа на атаки американскими и британскими ракетами большой дальности нанесла по объектам на Украине удар новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник».