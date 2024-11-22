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15:57, 22 ноября 2024Культура

Mia Boyka встретилась с затравленной ею квадробершей

Певица Mia Boyka помирилась с девочкой-квадробершей, которую высмеяла на сцене
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, встретилась с девочкой, которую артистка высмеяла за увлечение квадробингом во время своего концерта. Видео ток-шоу, в котором приняли участие все стороны конфликта, опубликовал Telegram-канал «Звездач».

Бойко встретилась с 8-летней Марьяной и ее мамой во время эфира телешоу. Mia обняла девочку и обратила внимание на ее красоту, которую она скрывает под кошачьей маской. Сама школьница приняла извинения и сказала, что не держит зла на певицу.

Ранее стало известно, что популярную певицу раскритиковали за травлю ребенка во время выступления на сцене.

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