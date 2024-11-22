МИД заявил об отсутствии изменений в отношениях России и ЕС

Захарова: отношения РФ и ЕС не изменятся после отъезда и. о. постпреда Логвинова

Отношения России и Европейского союза (ЕС) не изменятся после отъезда и. о. российского постпреда в Брюсселе Кирилла Логвинова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«По форме ничего не изменится», — сказала Захарова, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель предположил, что с приходом в Белый дом избранного американского президента Дональда Трампа приближаются переговоры России и США по Украине.