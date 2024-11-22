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16:42, 22 ноября 2024Мир

МИД заявил об отсутствии изменений в отношениях России и ЕС

Захарова: отношения РФ и ЕС не изменятся после отъезда и. о. постпреда Логвинова
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Отношения России и Европейского союза (ЕС) не изменятся после отъезда и. о. российского постпреда в Брюсселе Кирилла Логвинова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«По форме ничего не изменится», — сказала Захарова, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель предположил, что с приходом в Белый дом избранного американского президента Дональда Трампа приближаются переговоры России и США по Украине.

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