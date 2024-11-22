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14:43, 22 ноября 2024Россия

Минобороны впервые раскрыло детали удара «Орешником» по Украине

Минобороны России назвало успешным применение «Орешника» по Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Минобороны России впервые раскрыло детали удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Подробности операции сообщили журналистам.

Удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске был нанесен в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по территории России.

«Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник"», — говорится в сообщении.

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В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута. Помимо того, поражение удалось нанести пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что 21 ноября баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения был нанесен удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины. Он подчеркнул, что существующие системы противоракетной обороны противника не могут перехватить это изделие.

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