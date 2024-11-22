Минстрой предсказал будущее новостроек в России

Минстрой спрогнозировал снижение продаж новостроек в 2025 году

В 2025 году продажи новостроек в России снизятся. Такой прогноз дал замглавы Министерства строительства Никита Стасишин, передает «РИА Новости».

По его словам, с учетом «сумасшедшей» динамики продаж квартир в первом полугодии 2024 года, уже сейчас продажи упали на 20 процентов. В следующем году показатель сократится еще сильнее, особенно тихим станет март.

«То есть 2025 год — у нас продано 45 процентов, 2026 год — у нас продано 22 процента жилья и 2027 год — у нас продано 11 процентов жилья», — рассказал Стасишин. Он добавил, что Минстрой моделируют возможную ситуацию по каждому застройщику. Ведомство делает это путем наблюдения за темпами и скоростью продаж девелоперов.

Ранее Стасишин заявил, что в России прекращается рост цен на новостройки. По данным Минстроя, в третьем квартале 2024 года цены на первичное жилье выросли на 0,4 процента.