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14:58, 22 ноября 2024Экономика

Минстрой предсказал будущее новостроек в России

Минстрой спрогнозировал снижение продаж новостроек в 2025 году
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В 2025 году продажи новостроек в России снизятся. Такой прогноз дал замглавы Министерства строительства Никита Стасишин, передает «РИА Новости».

По его словам, с учетом «сумасшедшей» динамики продаж квартир в первом полугодии 2024 года, уже сейчас продажи упали на 20 процентов. В следующем году показатель сократится еще сильнее, особенно тихим станет март.

«То есть 2025 год — у нас продано 45 процентов, 2026 год — у нас продано 22 процента жилья и 2027 год — у нас продано 11 процентов жилья», — рассказал Стасишин. Он добавил, что Минстрой моделируют возможную ситуацию по каждому застройщику. Ведомство делает это путем наблюдения за темпами и скоростью продаж девелоперов.

Ранее Стасишин заявил, что в России прекращается рост цен на новостройки. По данным Минстроя, в третьем квартале 2024 года цены на первичное жилье выросли на 0,4 процента.

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