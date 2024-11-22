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04:09, 22 ноября 2024Экономика

Москвичей предупредили о минусовых температурах

Синоптик Вильфанд: с 25 ноября москвичей ждут морозы до минус 9 градусов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Начиная с понедельника, 25 ноября, температура ночью в Москве будет опускаться до минус 9 градусов. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его прогнозу, днем в столице похолодает до минус 4, а в области — до минус 6. Погода ночью будет малооблачной со слабым ветром, отметил синоптик. Он добавил, что такая погода в регионе ожидается как минимум до середины следующей недели. Собеседник агентства уточнил, что ночью температура опустится до минус 5 — минус 9 градусов, днем столбики термометров в Москве покажут минус 2 — минус 4, в Подмосковье — до минус 6.

Ранее Роман Вильфанд предупредил москвичей о первой метели в ночь на 22 ноября. По его словам, идущий 21 ноября мелкий дождик будет усиливаться, затем он перейдет в мокрый снег.

ЖЗЛ
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