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19:54, 21 ноября 2024Экономика

Москвичей предупредили о первой метели

Синоптик Вильфанд предупредил о первой метели в Москве в ночь на 22 ноября
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В ночь на 22 ноября в Москве и столичном регионе ожидается первая метель, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В разговоре с «Лентой.ру» он также рассказал о сроках появления устойчивого снежного покрова.

Сегодня (21 ноября) идет мелкий дождик, он будет усиливаться, затем он перейдет в мокрый снег, когда холодный фон будет проходить через Москву. И в конце этого эпизода, то есть в начале ночи, пойдет уже снег. Причем снег в кристаллическом виде, и при порывах ветра будет первая метель

Роман Вильфанднаучный руководитель Гидрометцентра

По словам синоптика, этот снег не будет устойчивым, потому что земля сейчас в большинстве районов Москвы и Московской области достаточно теплая.

«В субботу (23 ноября) очередной циклон подойдет к Москве, и уже не будет таких высоких температур, земля будет более холодная. Тут будут осадки в виде мокрого снега и снега. Затем, с воскресенья (24 ноября), температура понизится, и уже положительных значений вообще не будет. Будет и ночью отрицательная температура: минус 5 — минус 9, дневные температуры будут от минус 1 до минус 6 до конца рабочих дней недели. (...) Сейчас ситуация такова, что снег, который выпадет в ночь на пятницу и в субботу в отдельных районах, сохранится до конца недели. А будет ли он действительно устойчивым, можно будет говорить в середине следующей недели», — объяснил специалист.

Он добавил, что пока прогнозировать точную дату, когда в столичном регионе окончательно ляжет снег, еще рано. Тем не менее можно ориентироваться на средние показатели.

Средняя дата установления устойчивого снежного покрова приходится на самые последние числа ноября — 28-30 ноября. Это средние даты за последние 30 лет. Но и эти средние даты очень изменчивы и вариабельны

Роман Вильфанднаучный руководитель Гидрометцентра

Ранее жителей столицы предупредили о пятибалльном шторме.

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