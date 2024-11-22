Москвичка разбогатела на 100 миллионов рублей благодаря любви к меду

Москвичка решила купить мед и выиграла в лотерее 100 миллионов рублей

Жительница Москвы Екатерина П. купила лотерейный билет по дороге за медом и разбогатела благодаря ему на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказывает москвичка, все произошло из-за любви к меду: ей нравится добавлять его в блины на завтрак. После работы женщина решила восстановить сладкие запасы и отправилась в торговый центр «Афимолл». Там она заодно купила три билета лотереи. Два из них принесли Екатерине небольшой выигрыш.

«Третий билет начала стирать с бонусов, приговаривая: "Столотоша", ну давай, не подведи, скоро день рождения"», — рассказала женщина. Билет действительно не подвел: москвичка выиграла крупную сумму. «Как и хотела, сделала себе суперский подарок на день рождения!» — поделилась счастьем она.

По словам Екатерины, она участвует в лотереях не первый раз. У женщины уже появилось особое число, которое якобы приносит ей удачу. Оно получилось из сложения цифр из даты ее дня рождения. Есть, как рассказывает победительница, у нее и талисманы удачи. Один из них — копилка-башмачок, которая в день победы Екатерины оказалась переполнена. «"Нет, деньги должны двигаться, тогда и прибыль будет", — подумала я и положила все монеты на карту для проезда на городском транспорте», — рассказала о необычном совпадении женщина.

Екатерина планирует потратить выигрыш на жилье для своих детей. Кроме того, ее призовые деньги пойдут на подарки семье и продавцу, у которого она купила счастливый билет. Сама женщина, по ее словам, мечтает приобрести собственный частный дом, где на участке сможет выращивать овощи и ухаживать за цветами. «Кто не верит — тот не выигрывает», — раскрыла секрет выигрыша москвичка.

Ранее сообщалось, что житель Смоленска выиграл в лотерею «Спортлото» «4 из 20»» 140 миллионов рублей. Победитель рассказал, что за пару дней до розыгрыша ему приснился кот, который испачкал всю квартиру. Он напомнил, что подобное видение приходит к финансовому успеху.