Bloomberg: Киев может запросить у США комплексы для отражения ракеты «Орешник»

Киев может запросить у США противоракетные комплексы для отражения ударов российской ракеты «Орешник». Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на представителя МИД Украины.

Он сообщил, что Украина обратится к своим западным партнерам с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны, способные перехватывать подобные ракеты. По его словам, Киев может попросить среди прочего зенитно-ракетный комплекс THAAD от корпорации Lockheed Martin. Он предназначен для перехвата ракет средней дальности и был принят на вооружение армией США в 2008 году.

Ранее член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия будет извещать о пуске «Орешника», чтобы мирные жители могли покинуть объекты, которые будут целью ракет. «Мы всеми силами пытаемся не развязать третью мировую войну, как это пытаются сделать американцы и Евросоюз», — сказал он.