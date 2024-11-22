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15:32, 22 ноября 2024Россия

В России объяснили цель предупреждений о запуске «Орешника»

Колесник: РФ будет извещать о пуске «Орешника», чтобы люли могли покинуть объект
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Россия будет извещать о пуске «Орешника», чтобы мирные жители могли покинуть объекты, которые будут целью ракет, рассказал член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник. Так о предупреждениях Москвы депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Мы даем возможность людям покинуть [объекты]. Поскольку мы не воюем с людьми, у которых в руках нет оружия, а воюем с их техникой. Поэтому мы даем эту возможность. За полчаса вполне можно покинуть помещение», — объяснил Колесник.

Мы всеми силами пытаемся не развязать третью мировую войну, как это пытаются сделать американцы и Евросоюз

Андрей Колесникчлен комитета Государственной Думы по обороне
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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия направила США автоматическое предупреждение об ударе «Орешника» за 30 минут до пуска, так как ракета является баллистической. Официальный представитель Кремля напомнил, что Российский национальный центр по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с такой же американской системой.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх также подтвердила, что США были предупреждены Россией о пуске новейшей ракеты средней дальности «Орешник» по каналам ядерной безопасности.

21 ноября в ходе своего обращения президент России Владимир Путин сообщил, что Москва в случае применения гиперзвуковых систем наподобие «Орешника» будет заранее предупреждать мирных граждан покинуть опасные зоны.

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