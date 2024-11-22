«Страшное послание для НАТО». Россия нанесла удар новейшей ракетой «Орешник». Почему это испугало весь мир?

Forbes: запущенная по «Южмашу» МБР «Орешник» достигла цели на Украине

Заявление президента России Владимира Путина о том, что Вооруженные силы страны нанесли удар по украинскому заводу «Южмаш» новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник», спровоцировало бурные обсуждения в мировых СМИ. В зарубежной прессе считают, что оружие представляет угрозу для западных систем противовоздушной обороны (ПВО) и является предупреждением странам НАТО от Путина.

Forbes: запущенная ракета «Орешник» достигла цели на Украине

Обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс сообщил, что ракета «Орешник» доставила все боеголовки к цели. По его словам, изначально считали, что удар по «Южмашу» был нанесен межконтинентальной баллистической ракетой, однако в итоге оказалось, что это была баллистическая ракета средней дальности.

Кадр: The Telegraph / YouTube

Bloomberg: ракета была создана на основе РС-26 «Рубеж»

Использование «Орешника» является мощным сигналом Путина для западных стран, заявил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в разговоре с международным агентством Bloomberg. По его словам, это «очень продуманный шаг, поскольку он не требует ответных мер со стороны США».

[«Орешник»] — это экспериментальная баллистическая ракета средней дальности. Она была создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 «Рубеж» агентство Bloomberg

The Times of India: новая российская ракета представляет угрозу для систем ПВО

Индийская газета The Times of India указала, что ракета «Орешник», которая нанесла удар по военно-промышленному объекту в Днепропетровске, способна развивать скорость, превышающую скорость звука в десять раз. «Путин заявил, что даже передовые западные системы противовоздушной обороны в Европе будут бессильны против этого», — говорится в материале.

Отмечается, что ракета оснащена MIRV — технологией, позволяющей использовать несколько боеголовок для ударов по отдельным целям. Газета назвала появление «Орешника» значительным событием, поскольку MIRV изначально разрабатывалась для ядерного оружия, но теперь она используется и для обычного оружия.

Аналитики сходятся во мнении, что ракета [«Орешник»] представляет собой серьезную угрозу для систем противовоздушной обороны индийская газета The Times of India

ABC: новейшая российская ракета донесла до НАТО страшное послание

«Путин объявил о новой российской ракете и сделал угрожающее предупреждение странам НАТО» — материал с таким заголовком вышел на сайте американского канала ABC. В статье говорится, что применение «Орешника» стало ответом на украинские удары западным оружием по российским военным объектам в Брянской и Курской областях.

Новая баллистическая ракета, выпущенная Россией, поразила военно-промышленный объект в Днепропетровске, но ее истинной миссией было донести до НАТО страшное послание американский канал ABC

Как пишет канал, «посыл Западу заключается в том, что Россия готова вступить в соревнование по созданию баллистических ракет средней дальности». И, более того, ракеты «могут быть оснащены ядерными боеголовками», предупредил ABC.

The Economist: ракета «Орешник» может быть не последней

Британский журнал The Economist предположил, что удар «Орешником» был нанесен для того, чтобы отговорить западные страны от большего вовлечения в украинский конфликт. По мнению издания, это может быть не последняя подобная ракета, которую выпустит Россия по Украине.

Президент России Владимир Путин Фото: Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Издание уверено, что это послание во многом адресовано администрации победившего на выборах президента США республиканца Дональда Трампа. Как напомнил журнал, соратники политика пока еще не определились со своей позицией по украинскому конфликту.

«Би-би-си»: применение «Орешника» имеет символическое значение

Британский канал «Би-би-си» в статье, посвященной новейшей российской ракете, привел комментарий британского военного аналитика Мэтью Сэвилла. Эксперт назвал применение «Орешника» напоминанием о том, что Россия обладает широким арсеналом различных типов ракет и может продолжать их разработку.

Кроме того, использование такого оружия имеет символическое значение на фоне пересмотренной ядерной доктрины России, считает Сэвилл. Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ 19 ноября. Согласно документу, ядерный ответ от России возможен при критической угрозе ее суверенитету.