Пентагон подтвердил получение предупреждения от России о пуске «Орешника»

Пентагон: США получили предупреждение России о пуске «Орешника»

США были предупреждены Россией о пуске новейшей ракеты средней дальности «Орешник» по каналам ядерной безопасности. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Уточняется, что уведомление РФ получено по каналам ядерной безопасности. В военном американском ведомстве добавили, что обеспокоены применением Россией нового типа вооружения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия за 30 минут до пуска «Орешника» отправила США уведомление по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности в автоматическом режиме. По его словам, Москва поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединенных Штатов Америки.