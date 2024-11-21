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22:44, 21 ноября 2024Мир

Пентагон подтвердил получение предупреждения от России о пуске «Орешника»

Пентагон: США получили предупреждение России о пуске «Орешника»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

США были предупреждены Россией о пуске новейшей ракеты средней дальности «Орешник» по каналам ядерной безопасности. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Уточняется, что уведомление РФ получено по каналам ядерной безопасности. В военном американском ведомстве добавили, что обеспокоены применением Россией нового типа вооружения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия за 30 минут до пуска «Орешника» отправила США уведомление по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности в автоматическом режиме. По его словам, Москва поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединенных Штатов Америки.

ЖЗЛ
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