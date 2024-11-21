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22:12, 21 ноября 2024Россия

Россия отправила США уведомление незадолго до запуска «Орешника»

Песков: РФ за 30 минут до пуска «Орешника» отправила США уведомление
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergei Bobylyov / TASS / Reuters

Россия незадолго до пуска новейшей ракеты средней дальности «Орешник» отправила США уведомление по линии российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия также поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединенных Штатов Америки. Представитель Кремля уточнил, что предупреждение было отправлено в автоматическом режиме за 30 минут до пуска.

Ранее Песков заявил, что Россия не информировала США о применении «Орешника». По его словам, у Москвы нет подобных обязательств, поскольку «Орешник» не является межконтинентальной стратегической ракетой, это вооружение средней дальности.

ЖЗЛ
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