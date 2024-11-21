Россия отправила США уведомление незадолго до запуска «Орешника»

Россия незадолго до пуска новейшей ракеты средней дальности «Орешник» отправила США уведомление по линии российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что Россия также поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединенных Штатов Америки. Представитель Кремля уточнил, что предупреждение было отправлено в автоматическом режиме за 30 минут до пуска.
Ранее Песков заявил, что Россия не информировала США о применении «Орешника». По его словам, у Москвы нет подобных обязательств, поскольку «Орешник» не является межконтинентальной стратегической ракетой, это вооружение средней дальности.