В Кремле высказались о предупреждении США о запуске «Орешника»

Песков: РФ предупредила США о запуске «Орешника», так как ракета баллистическая

Россия направила США автоматическое предупреждение о запуске «Орешника», так как ракета является баллистической. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля напомнил, что Российский национальный центр по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с такой же американской системой.

«В явочном автоматическом режиме по этой системе было отправлено предупреждение за 30 минут до пуска, потому что ракета малой и средней дальности. Она не вызывает обязанностей, как межконтинентальная ракета, но все же, поскольку она баллистическая, то работает этот центр в автоматическом режиме», — сказал он.