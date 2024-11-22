Орбан посоветовал странам Запада серьезно отнестись к словам Путина об «Орешнике»

Орбан: Запад должен очень серьезно отнестись к словам Путина об «Орешнике»

Страны Запада должны очень серьезно отнестись к словам президента России Владимира Путина о применении новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

По его словам, общественные коммуникации в разных странах осуществляются по-разному. «Но если в России президент что-то говорит, то это не пустые слова. Это не коммуникационная уловка», — подчеркнул политик.

Глава венгерского правительства напомнил, что Россия обладает одной из самых мощных армий в мире, а также самым современным и разрушительным оружием. Он также отметил, что Москва внесла корректировки в свою ядерную доктрину.

Премьер Венгрии добавил, что страны, оказывающие военную помощь Украине, должны проявить благоразумие и исходить из здравого смысла, чтобы избежать проблем.

Ранее Орбан заявил, что разрешение Украине бить вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS повышает риски для Европы. Он уточнил, что опасность эскалации и распространения войны никогда не была столь велика.

