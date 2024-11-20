Орбан предупредил о последствиях ударов вглубь России ракетами ATACMS

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS повышает риски для Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Вчера украинцы выпустили ракеты большой дальности по территории России, а русские ответили принятием более строгой ядерной доктрины. Я выслушал доклад совета обороны. Опасность эскалации и распространения войны никогда не была столь велика», — заявил Орбан.
Венгерский премьер добавил, что после победы на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа «мир или по крайней мере прекращение огня стали ощутимо близки». При этом он отметил, что у власти в США до сих пор «находится провоенное правительство». Орбан подчеркнул, что Венгрии вскоре потребуются «все знания, средства и дипломатический опыт», чтобы остаться в стороне от конфликта.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что западные сторонники продолжения украинского конфликта готовы расширить его и сделать глобальным.