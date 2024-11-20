Орбан предупредил о последствиях ударов вглубь России ракетами ATACMS

Орбан: разрешение ВСУ на удары ATACMS вглубь России повышает риски для Европы

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS повышает риски для Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Вчера украинцы выпустили ракеты большой дальности по территории России, а русские ответили принятием более строгой ядерной доктрины. Я выслушал доклад совета обороны. Опасность эскалации и распространения войны никогда не была столь велика», — заявил Орбан.

Венгерский премьер добавил, что после победы на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа «мир или по крайней мере прекращение огня стали ощутимо близки». При этом он отметил, что у власти в США до сих пор «находится провоенное правительство». Орбан подчеркнул, что Венгрии вскоре потребуются «все знания, средства и дипломатический опыт», чтобы остаться в стороне от конфликта.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что западные сторонники продолжения украинского конфликта готовы расширить его и сделать глобальным.