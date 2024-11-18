Сийярто: Запад готов расширить конфликт на Украине до глобальных масштабов

На Западе сторонники продолжения Украинского конфликта готовы расширить его и сделать глобальным. Об этом предупредил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сторонники войны на Украине в своем отчаянии, похоже, не уклоняются даже от самого худшего — от ее расширения до глобальных масштабов», — заявил дипломат.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на выступлении в Париже на первой генеральной ассамблее партийного альянса «Патриоты Европы» отметил, что правые партии, одержавшие победу на выборах в разных государствах Евросоюза, должны жестко выступить против продолжения правительствами военного конфликта на Украине.