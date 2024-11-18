Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:35, 18 ноября 2024Мир

Венгрия предупредила о готовности Запада сделать конфликт на Украине глобальным

Сийярто: Запад готов расширить конфликт на Украине до глобальных масштабов
Семен Александров (редактор)

Фото: John Thys / Reuters

На Западе сторонники продолжения Украинского конфликта готовы расширить его и сделать глобальным. Об этом предупредил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сторонники войны на Украине в своем отчаянии, похоже, не уклоняются даже от самого худшего — от ее расширения до глобальных масштабов», — заявил дипломат.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на выступлении в Париже на первой генеральной ассамблее партийного альянса «Патриоты Европы» отметил, что правые партии, одержавшие победу на выборах в разных государствах Евросоюза, должны жестко выступить против продолжения правительствами военного конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он — единственный, кто может объединить обе стороны». В команде Трампа ответили на разрешение США бить вглубь России

      Мужчина забыл о купленном лотерейном билете и чуть не лишился 100 миллионов рублей

      В России призвали решить жилищный вопрос и раздать больше семейной ипотеки

      В МВД раскрыли подробности нападения на шестикратного чемпиона России по футболу

      Индекс Мосбиржи упал

      Признания семерых россиян в подготовке терактов по заданию Киева попали на видео

      Черчесов сделал заявление после установленного Казахстаном антирекорда Лиги наций

      На Западе заявили о предрешенной судьбе Зеленского из-за одного решения США

      Назван избавляющий от неприятного запаха изо рта напиток

      Венгрия предупредила о готовности Запада сделать конфликт на Украине глобальным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше