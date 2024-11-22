На ЗАЭС рассказали об обстрелах со стороны ВСУ

Директор ЗАЭС Черничук: ситуация с обстрелами станции со стороны ВСУ усугубилась

Ситуация с обстрелами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) усугубилась по сравнению с 2023 годом. Об этом заявил директор предприятия Юрий Черничук, передает РИА Новости.

«2023 год у нас был относительно спокойным. Намного спокойнее был, чем 2024-й. Акцентирую внимание на то, что в этом году ВСУ велись осознанные, целенаправленные обстрелы критической инфраструктуры города, и зачастую это цепляло и обеспечение безопасности станции», — рассказал он.

По словам руководителя станции, в этом году украинские военные начали наносить удары по объектам станции, чего не происходило с 2022 года. Он напомнил о атаках ВСУ на купол шестого блока, градирню и учебно-тренировочный центр ЗАЭС.