Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:01, 20 ноября 2024Бывший СССР

В МАГАТЭ назвали нестабильной ситуацию на ЗАЭС

Гросси: ситуация на ЗАЭС остается нестабильной
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается нестабильной, пишет ТАСС.

«Агентство продолжает настаивать на том, что ни один из реакторов нельзя перезапускать, пока ситуация с ядерной и физической безопасностью на Запорожской АЭС остается под угрозой», — рассказал Гросси.

По его словам, все шесть реакторов станции остаются в состоянии «холодного останова».

Официальный Telegram-канал ЗАЭС 16 ноября сообщил, что на станции автоматически отключилась линия энергоснабжения «Днепровская». В настоящее электростанция питается от линии «Ферросплавная -1».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе рассказали о планах Залужного взорвать «Турецкий поток»

      Россиянин напал на пристава и был задержан при попытке вылета из страны

      В Раде заявили о растрате средств на укрытие объектов энергетики

      В Пентагоне предупредили Украину об использовании запрещенного во всем мире оружия

      Названа самая дорогая улица мира

      Известный блогер купил квартиру в Москве за 103 миллиона рублей

      Обедающие лоси попали в фотоловушку в российском регионе

      Экс-главу отдела МЧС в российском регионе заподозрили в разглашении гостайны

      Соединенные Штаты оказались под угрозой «бомбового циклона»

      Необычная полярная изморозь покрыла нацпарк в России и попала на фото

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше