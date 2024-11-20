В МАГАТЭ назвали нестабильной ситуацию на ЗАЭС

Гросси: ситуация на ЗАЭС остается нестабильной

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается нестабильной, пишет ТАСС.

«Агентство продолжает настаивать на том, что ни один из реакторов нельзя перезапускать, пока ситуация с ядерной и физической безопасностью на Запорожской АЭС остается под угрозой», — рассказал Гросси.

По его словам, все шесть реакторов станции остаются в состоянии «холодного останова».

Официальный Telegram-канал ЗАЭС 16 ноября сообщил, что на станции автоматически отключилась линия энергоснабжения «Днепровская». В настоящее электростанция питается от линии «Ферросплавная -1».