На ЗАЭС отключилась линия энергоснабжения «Днепровская»

На ЗАЭС автоматика отключила линию энергоснабжения «Днепровская»

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) автоматически отключилась линия энергоснабжения «Днепровская». Об этом сообщает официальный Telegram-канал ЗАЭС.

В настоящее электростанция питается от линии «Ферросплавная -1». «Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», — заявили в ЗАЭС.

Там напомнили, что все блоки атомной электростанции остановлены, а превышений радиации над естественными фоновыми природными значениями не наблюдается.

Ранее МИД России заявил, что слова генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси об одностороннем установлении сроков нахождения своих экспертов на ЗАЭС возмутительно и выходит за его рамки.