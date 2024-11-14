МИД России осудил заявление МАГАТЭ по ЗАЭС

МИД России осудил заявление МАГАТЭ о нахождении экспертов на ЗАЭС

Заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси об одностороннем установлении сроков нахождения своих экспертов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возмутительно и выходит за его рамки. Об этом сообщается в заявлении МИД России, опубликованном в своем канале в Telegram.

«Совершенно необъяснимо, на каком основании руководство МАГАТЭ берется судить о перспективах пресловутой "заморозки", что явно выходит за рамки его полномочий. Возмутительно и то, что в подаче гендиректора секретариат [организации] по своему усмотрению определяет порядок и условия пребывания своих экспертов на ЗАЭС», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении министерства также выразили надежду, что Гросси более не будет подобным образом высказывать позицию и будет корректен в своих оценках.

Ранее Гросси заявил, что посетит Россию в ближайшие месяцы. На полях 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку Гросси выразил надежду, что скоро проведет встречу с российской командой.