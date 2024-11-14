Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:02, 14 ноября 2024Мир

МИД России осудил заявление МАГАТЭ по ЗАЭС

МИД России осудил заявление МАГАТЭ о нахождении экспертов на ЗАЭС
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси об одностороннем установлении сроков нахождения своих экспертов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возмутительно и выходит за его рамки. Об этом сообщается в заявлении МИД России, опубликованном в своем канале в Telegram.

«Совершенно необъяснимо, на каком основании руководство МАГАТЭ берется судить о перспективах пресловутой "заморозки", что явно выходит за рамки его полномочий. Возмутительно и то, что в подаче гендиректора секретариат [организации] по своему усмотрению определяет порядок и условия пребывания своих экспертов на ЗАЭС», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении министерства также выразили надежду, что Гросси более не будет подобным образом высказывать позицию и будет корректен в своих оценках.

Ранее Гросси заявил, что посетит Россию в ближайшие месяцы. На полях 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку Гросси выразил надежду, что скоро проведет встречу с российской командой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ЦБ поднял официальный курс доллара выше 99 рублей

      В Роскомнадзоре напомнили об учениях для проверки устойчивости Рунета

      Летчик-испытатель сравнил Су-57 с китайским аналогом

      В Банке России пообещали обойтись без резкого снижения ключевой ставки

      Маск высказался о меняющих пол детям врачах

      Бывшего замминистра энергетики России оставили в СИЗО

      Названа самая популярная соцсеть в России

      В российском регионе осудят двух подростков за разбойное нападение на знакомого

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха «все включено» в Египте на Новый год

      В ФСБ рассказали детали о задержании девушки за попытку поджога в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше