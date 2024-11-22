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12:43, 22 ноября 2024Мир

Назначенную Трампом на пост министра образования женщину обвинили в сговоре с педофилом

CNN: назначенную Трампом на министерский пост привлекли за сговор с педофилом
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)
Линда МакМэхон

Линда МакМэхон. Фото: Mike Segar / Reuters

Бывшая администратор Управления по делам малого бизнеса США Линда МакМэхон, назначенная избранным президентом страны Дональдом Трампом на пост министра образования, привлечена к ответственности за допущение сексуального насилия над детьми. Об этом сообщает телеканал CNN.

Из материалов дела, по которому против МакМэхон выдвинули иск, следует, что она в бытность генеральным директором рестлинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE), основанного совместно с мужем, находилась в сговоре со своим сотрудником Мелвином Филлипсом-младшим и позволяла ему использовать свои полномочия для сексуальной эксплуатации детей.

По данным следствия, Филлипс-младший, бывший комментатором, нанимал несовершеннолетних «ринг-боев» — работников, подготавливающих ринг перед поединками. В исковом заявлении указано, что это являлось лишь прикрытием для растления детей, чем Филлипс-младший не стеснялся заниматься даже перед рестлерами в раздевалке.

Ранее Трамп назвал выдвинутого им на пост главы минюста США республиканца Мэтта Гетца, уличенного правоохранителями в употреблении наркотиков, в нецелевом использовании средств избирательной кампании, а также против которого ранее велось уголовное дело по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации людей, «крайне одаренным и упорным юристом».

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