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20:50, 22 ноября 2024Экономика

Назван объем выданной арктической ипотеки

В России за год выдали 10 тысяч кредитов по арктической ипотеке
Мария Черкасова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Десять тысяч кредитов по арктической ипотеке под два процента было выдано жителям арктических территорий России с ноября 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

По его словам, эффект от программы есть как в Мурманской, так и в Архангельской области. Система выдачи займов под два процента в арктических регионах оказалась эффективнее, чем дальневосточная ипотека, отметил он.

Ранее Чекунков сообщил, что программа дальневосточной ипотеки обеспечила повышенный спрос на жилье, а вместе с ним — рост темпов развития строительства. С января по сентябрь 2024 года на Дальнем Востоке было введено 3,5 миллиона «квадратов», что на 14 процентов превышает результат аналогичного периода в 2023 году. Темпы роста цен на жилье благодаря программе в регионе ниже, чем в среднем по России — 15 процентов против 33 процентов во втором квартале текущего года относительно аналогичного периода в 2023-м.

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