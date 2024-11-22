Названа подешевевшая для россиян страна Европы

«Купибилет»: авиабилеты в Италию подорожали на 52 процента с 2022 года

С 2022 по 2024 год стоимость авиабилетов из Москвы в города Италии выросла почти на 52 процента. Другие самые подорожавшие и одно подешевевшее заграничные направления назвал сервис «Купибилет», данные есть у «Ленты.ру».

Согласно исследованию, два года назад улететь в Италию из российской столицы можно было в среднем за 9,2 тысячи рублей в одну сторону. А к 2024 году цены на билеты до этой страны Европы выросли до 14 тысяч.

Сильно подорожали и поездки во Францию. Если в 2022-м добраться туда можно было в среднем за 13 тысяч рублей, то сейчас ценник подскочил до 19 тысяч (плюс 48 процентов).

Ощутимый рост на 44 процента показывают перевозки в Турцию (с 11,5 до 16,5 тысячи рублей в одну сторону). Испания подорожала на 36 процентов — с 11,6 до 15,8 тысячи рублей.

В числе изученных направлений также оказались Германия (плюс 19 процентов, с 14,3 до 19 тысяч рублей), ОАЭ (плюс 18 процентов, с 18,4 до 21,7 тысячи) и Казахстан (плюс 11 процентов, с 11,5 до 12,7 тысячи).

Авиабилеты в Армению и Таиланд в среднем подорожали на 7-8 процентов и стоят приблизительно одинаково (рост с 13,6-13,8 до 14,7-14,8 тысячи рублей). При этом цены на перелеты в Грузию почти не изменились, рост составил всего 2 процента с 15,3 до 15,6 тысячи рублей в одну сторону.

Зато поездки в Кипр стали дешевле для россиян на 5 процентов. Сейчас добраться до острова можно за 14,4 тысячи рублей (в сравнении с 15,2 тысячи в 2022 году).

Ранее стало известно, как изменились цены на авиабилеты по России с 2022 года. Поездки из Москвы в Петербург подорожали на 62 процента, а в Минводы — на 58 процентов.